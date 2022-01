Weil Krabbelschuhe für Babys einen unzulässigen Chrom-Gehalt im Leder aufgewiesen haben, hat das Schuhunternehmen Royer Deutschland GmbH mit Sitz in Pirmasens diese zurückgerufen. Dabei handelt es sich um das Modell „Greeting Rabbit“ der Marke Robeez.

Der Rückruf war am Montagabend über das amtliche Portal lebensmittelwarnung.de erfolgt. Wie das Schuhunternehmen auf Nachfrage mitteilte, war vor über zwei Monaten bei einer Stichprobe durch den Online-Händler Zalando ein Paar Schuhe mit einem deutlich über dem Grenzwert liegenden Chrom-VI-Gehalt entdeckt worden. Chrom VI kann Allergien auslösen, wenn es an die Haut gelangt. Es kann unter anderem bei einer unsachgemäßen Gerbung des Leders entstehen.

Nach dem Testergebnis habe man das Modell zurückgerufen, außerdem die komplette Herbst-/Winter-Kollektion noch mal getestet, berichtet Bernd Galonska, zuständig für den Vertrieb der Schuhe in Deutschland und Österreich. Weitere Verunreinigungen seien nicht festgestellt worden. Auf dem Markt befänden sich keine Schuhe dieses Modells mehr, die Rückrufaktion sei weitgehend abgeschlossen. Wer aber noch ein Paar der mit Hasen verzierten Schuhe besitze, könne dies weiterhin zurückgeben.

Mehr vegetabiles Leder soll eingesetzt werden

Man werde nun in stärkerem Maße vegetabile Leder verwenden, kündigte der Kundenmanager an. Pflanzlich gegerbte Leder werden bisher nur für einen Teil der Krabbelschuhe eingesetzt. Hergestellt werden die Babyschuhe für die Royer Deutschland GmbH in Indien.

2021 hatte das Unternehmen seinen Verwaltungssitz von Düsseldorf nach Pirmasens verlegt, wo bereits mit der Central Park Shoes Vertriebs GmbH ein Schwesterunternehmen sitzt. In Düsseldorf blieb der Vertrieb von Royer Deutschland. Das Unternehmen gehört zur französischen Royer-Gruppe, für die weltweit Damen-, Herren- und Kinderschuhe produziert werden.