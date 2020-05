Am 21. Mai hätte es in Kiel mit einem Knalleffekt losgehen sollen: Die beinahe restlos ausverkaufte Tour von Udo Lindenberg. Künstler und Tourveranstalter Roland Temme aber haben sich entschlossen, die Konzertreise 2020 abzusagen.

„Wir möchten die Fans nicht länger im Unklaren lassen. Die fatale Situation in Deutschland und der Welt, die Vorgaben der Bundesregierung, der Länder und Gesundheitsämter machen es uns unmöglich, die Show-Termine in wenigen Wochen wie geplant umzusetzen“, sagt Roland Temme. „Deshalb ist es nur fair, heute die Tour abzusagen und die Fans darüber zu informieren.“ Es wird keine Ersatztermine oder Verschiebungen geben. Betroffen davon sind auch die beiden Konzerte am 27. und 28. Juni auf der Pferderennbahn in Lebach. Die Ticketpreise werden an den entsprechenden Vorverkaufsstellen ab 1. Juni rückerstattet.

Udo Lindenberg: „Ich bin tieftraurig, diesen Schritt gehen zu müssen. Die Künstler, die Panikband, die Techniker und unsere Veranstaltungshelfer steckten bereits mitten in den finalen Vorbereitungen. Dennoch ist es die einzige und richtige Entscheidung, alles abzusagen – es geht um unser aller Gesundheit, um unser aller Leben! Zuhause bleiben ist gerade die einzige Lösung. 2021 wird es eine neue Tour geben, ihr werdet es erleben! Und es wäre cool, wenn wir uns dann nächstes Jahr ohne dieses Fuckvirus gesund wiedersehen.“