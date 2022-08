Anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens hatte die Pirmasenser Rundschau der RHEINPFALZ ihre Leser zur Teilnahme am Fotowettbewerb „So schön ist die Südwestpfalz“ aufgerufen. 118 Leser haben sich daran beteiligt und Fotos eingesendet. Berücksichtigt wurden – wie in der Ausschreibung angekündigt – allerdings nur Fotos, die in der Südwestpfalz entstanden sind. Das Siegerfoto von Andreas Heid aus Bundenthal finden Sie auf der ersten Seite der Lokalausgabe. Das Schwarz-Weiß-Foto des Dynamikum-Eingangs von Michael Knopp aus Zweibrücken belegte den zweiten Platz. Auf Rang drei kam das Foto der Kriegergedächtniskapelle mit den Ähren von Rosszita Borces aus Bottenbach. Die weiteren Fotos komplettieren die Top Ten der Einsendungen.