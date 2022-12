Ein lautstarkes und deswegen nur bedingt zu empfehlendes Weihnachtsgeschenk ist diese kleine Ratsche, auch Rätsche, Schnarre, Schnurre, Rappel, Räppel und Knarre genannt. Als Lärm- und Effektinstrument sehr beliebt zur akustischen Untermalung von Fußballspielen – ein derzeit vielleicht nicht so passendes Beispiel. Aber in verschiedenen Regionen Süddeutschlands werden Rätschen seit dem 18. Jahrhundert bei Karfreitagsprozessionen und in der Fastnacht benutzt. Und da ist ein vorzeitiges Ausscheiden ja kaum möglich – es sei denn, Corona schlägt wieder zu.

Gesehen für 1,99 Euro im Spielwarenhandel.

24 Türchen gehen am Adventskalender auf, dann ist Weihnachten. Auch die RHEINPFALZ hat einen Adventskalender für Sie mit 24 kleinen, nicht alltäglichen und zuweilen kuriosen Geschenktipps.