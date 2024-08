Die Dahner Sommerspiele präsentieren den politischen Kabarettisten Uli Masuth (67) am 6. September, 20 Uhr, im Haus des Gastes. Er ist nicht unumstritten.

In Neustadt wurde ein für 2. Juni geplanter Auftritt Masuths im Herrenhof abgesagt, weil man befürchtete, eine Woche vor den Kommunalwahlen einem Querdenker (so bezeichnet er sich selbst) ein Forum zu geben. Masuth kandidierte bei der Bundestagswahl 2021 für die Partei Die Basis, den parteipolitischen Arm der Querdenker-Bewegung, auch soll er während der Corona-Zeit in Weimar regelmäßiger Montagsspaziergänger gewesen sein.

Danach kann ihn das Publikum ja fragen, wenn er in Dahn sein Programm „Lügen und andere Wahrheiten“ vorstellt. Zuletzt trat er in der Pfalz im Februar in Bolanden-Weierhof auf. Masuth, der schon mehrere Kabarettpreise gewonnen hat, beschreibt sein Programm so: „Der wahrheitsliebende Mensch lügt. Je nachdem, welchem Experten man glauben darf, 25- bis 200-mal am Tag. Und das auch im öffentlichen Leben. Selbst Pressemeldungen kommen nicht ganz ohne aus. Drum heißt es ja auch im Volksmund: Lügen, wie gedruckt. Weil es aber immer weniger Wahrheit gibt, gibt es immer mehr Menschen, die sich auf der Suche nach ihr verirren. Und zwar ins Internet, wo sie – wie meistens – fündig werden. Denn tatsächlich wimmelt es da von Experten, die im Besitz der Wahrheit sind. Was tun? Soll uns die Wahrheit gestohlen bleiben?“

