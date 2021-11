Das Konzert mit der Iron-Maiden-Tribute-Band Iron Maidnem und der Gruppe Hammersmith am Samstag, 20. November, 20.30 Uhr, wurde vonseiten der Veranstalter abgesagt. Die Veranstalter Rock Events Schwemme und Quasimodo begründen die Absage mit den permament steigenden Corona-Infektionen. Eine Neuansetzung des Konzerts im Laufe des Jahres 2022 sei anvisiert, jedoch gebe es noch keinen konkreten Termin. Das Geld für bereits gekaufte physische Tickets werde den Käufern in der 1875 Sportsbar in Pirmasens zurückerstattet. Online-Ticket-Käufer sollen sich für die Rückerstattung des Kaufpreises an www.bullticket.de wenden.