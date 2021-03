Im P11, dem Quartierstreff im Winzler Viertel, entsteht in Zusammenarbeit mit dem Pakt für Pirmasens ein Leseclub. Das neue Angebot richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Ab 15. März wird jeweils montags und mittwochs gemeinsam gelesen, gespielt oder gebastelt – vorerst allerdings nur über das Internet.

Ziel ist es laut einer Mitteilung, insbesondere bei Mädchen und Jungen aus bildungsfernen Familien das Interesse an Büchern und Medien wecken. Eine gute Lesekompetenz gelte als Grundlage für bessere Chancen auf schulischen und beruflichen Erfolg. Gefördert wird das Projekt von der Stiftung Lesen; finanziert über Mittel des Bundesbildungsministeriums. Der Leseclub im P11 wird mit Büchern, Zeitschriften, Spielen und digitalen Medien ausgestattet. Für eine gemütliche Atmosphäre sollen Sitzsäcke sorgen, ein Bücherregal lade zum Stöbern ein.

Betreut werden die Kinder neben den beiden P11-Quartiersmanagerinnen Kathrin Kölsch und Cornelia Schwarz von Ehrenamtlichen des Pakt für Pirmasens. Hier bringen sich Anna Wölfling, Jennifer Buchholz, Christina Kaplan und Helmut Kilb ein. „Im Leseclub erhalten die Kids besonders niederschwellige Zugänge zum Lesen und können in ihrer Freizeit und ganz ohne Notendruck ihre Lesemotivation steigern“, betont Pakt-Koordinatorin Martina Fuhrmann.

„Im Leseclub werden die Kinder professionell betreut und ihre Lesekompetenz individuell und spielerisch gefördert“, freut sich Quartiersmanagerin Kathrin Kölsch. Wolf Borchers, Projektleiter bei der Stiftung Lesen, ergänzt: „Je mehr Freude Kinder am Lesern entwickeln, desto besser können sie in der Regel später lesen. Lesefreude sollte daher so früh wie möglich geweckt werden“.

