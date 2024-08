Das Pirmasenser Schöffengericht sprach am Dienstag eine 46-jährige Pirmasenserin vom Vorwurf der versuchten schweren Brandstiftung frei. Die Begründung: Durch ihre Reaktion habe Schlimmeres verhindert werden können.

Am 19. Februar war die Frau allein in der Wohnung ihres Freundes in der Rodalber Straße. Sie habe sich an jenem Tag verfolgt gefühlt, hatte sie am ersten Verhandlungstag angegeben. Damit man sie nicht verfolgen könne, habe sie mit einem Hammer mehrmals auf ihr Handy eingeschlagen, das auf dem Parkettboden gelegen habe. Es sei eine Kurzschlussreaktion gewesen, sagte sie. Plötzlich habe das Handy gequalmt. Um den Qualm zu ersticken, habe sie es mit einem gelben Sack umwickelt. Das habe den Qualm aber verschlimmert. Deshalb habe sie in Panik die Wohnung verlassen.

Ein Nachbar berichtete am Dienstag vor Gericht, die Frau habe im Treppenhaus „Feuer, Feuer“ gerufen, und dass man die Feuerwehr alarmieren solle. Das habe eine andere Hausbewohnerin dann auch getan. Der gemeldete Wohnungsbrand entpuppte sich für die Feuerwehr nur als Rauchentwicklung, die sie schnell unter Kontrolle hatte. Am Parkett soll nur ein geringfügiger Schaden entstanden sein.

Richter: „Gott sei Dank gut ausgegangen“

Gericht und Staatsanwalt gingen davon aus, dass die Frau mit den Hammerschlägen auf das Handy bewusst in Kauf genommen habe, dass ein Wohnungsbrand entsteht. Durch ihre Hilferufe, die von Nachbarn gehört wurden, habe aber Schlimmeres verhindert werden können. „Gott sei Dank ist es gut ausgegangen“, sagte der Vorsitzende Richter. Rechtlich sei es ein „strafbefreiender Rücktritt vom vollendeten Versuch der Brandstiftung“, waren sich Schöffengericht, Staatsanwalt und Verteidigung einig. So blieb nur der Freispruch.