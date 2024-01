Um 14 Uhr hat die Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft den Busbetrieb wieder aufgenommen und will nach und nach auf allen Linien in der Süd- und Südwestpfalz wieder fahren. Das Unternehmen hatte am Morgen den Betrieb wegen der Schneefälle bis auf Weiteres eingestellt. Davon war auch der Schülertransport von der Schule nach Hause betroffen. Das Unternehmen hatte den Linienbetrieb erst am Donnerstagmorgen wieder aufgenommen, nachdem am Mittwoch viele Busse wegen der glatten Straßen nicht fuhren.