In der Nacht zum Sonntag sind im Stadtgebiet mehrere Hauswände, Laternenmasten, sowie sonstige Gegenstände mit grüner Farbe beschmiert worden. Unter anderem wurde an Hauswände das Wort „Putin“ und ein Herz gemalt, wie in sozialen Medien zu sehen ist. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro, wie die Polizei mitteilt. Zeugen, Hinweisgeber oder bislang unbekannte Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.