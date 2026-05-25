Der neue Pumptrack wird aus dem Stand gut angenommen, hat aber einen kleinen Haken.

So muss eine Eröffnung aussehen. Weit über 100 Kinder und Jugendliche tummelten sich am Freitag auf dem neuen Pumptrack am Eisweiher. Und in den Folgetagen war es auch belebt auf der Anlage. Eltern laden von früh bis spät die Räder ihrer Kleinen am Eisweiher aus den Autos und pilgern zu dem Rundkurs, damit die Kinder eine Runde drehen. Der Standort ist gut gewählt am Waldrand und dürfte nicht weiter stören. Die mobilen Lautsprecher der Jugendlichen sind nicht so leistungsstark, dass sie im Krankenhaus zu hören sind.

Jedoch: Egal ob die Anlage im Strecktal, am Eisweiher oder in einer anderen Grünanlage der Stadt steht, es bleibt der übliche Nachteil der Angebote, die von Radfahrern genutzt werden sollen. Die Frage, wie die Kinder und Jugendlichen ohne Auto der Eltern hinkommen, ist überall die gleiche und wird überall gleich beantwortet. Es fehlt jetzt noch der sichere Radweg, um über die Landauer Straße oder Lemberger Straße zum Pumptrack zu kommen. Hier hinkt das Angebot der Nachfrage deutlich hinterher, und es passiert nichts. 2019 wurde der letzte echte Radweg in Pirmasens eingeweiht.