Erneut darf sich die Deutsche Schuhfachschule über im wahrsten Sinne „ausgezeichnete“ Schüler freuen: Bei der Düsseldorfer Schuhmesse gewannen die Jung-Designer Tobias Tschäpe und Julien Memmer den „HDS/L Junior Award 2022“ mit einer spektakulären High-Heels-Kreation.

Form, Farbe und Materialmix machen den Pumps der beiden zum absoluten Hingucker, was auch die Jury des jährlichen Wettbewerbs so sah und den beiden Schuhfachschülern im ersten Ausbildungsjahr die begehrte, mit 1500 Euro dotierte Trophäe zusprach. Mehr als 30 Einsendungen waren beim Bundesverband der Schuh- und Lederwarenindustrie eingegangen und wollten das Thema „Go for glamour! Create a breathtaking party shoe“ wirkungsvoll umsetzen.

Prickelnder Champagner und fruchtige Cocktails inspirierten die Gewinner zur Schöpfung ihres Partyschuhs und nannten ihn nicht unbescheiden „Manhattan Nights“. Auffallen dürfte er auch dort, denn bordeauxfarbenes Ziegenleder, funkelnde Swarovski-Steine und ein atemberaubender Absatz aus glasklarem, hochglanzpoliertem Epoxydharz beeindrucken. Eine Menge Entwicklungsarbeit steckten die erfolgreichen Teilnehmer in ihre Siegerarbeit.

BBS ist stolz auf ihre Schüler

Weiterentwickeln wollen sich beide in Pirmasens: der 26-jährige Julien Memmer kommt aus Landau und ist gelernter Orthopädieschuhmacher. „Kreativität kann ich hier am besten ausleben. Wir sind heiß, wir brennen!“, schwärmt er von der Schuhfachschule, und auch Tobias Tschäpe (25) hat bereits Erfahrung in der Schuhbranche. Er stammt aus Görlitz und will in seinem erlernten Beruf als Schuhfertiger insbesondere im technischen Bereich noch einiges hinzulernen. Während er vorhat, nach der Schuhfachschule wieder in seinen Betrieb zurückzukehren, möchte Memmer künftig selbstständig arbeiten. „Mein Ziel ist es, Schuhe selbst zu designen und zu verkaufen.“

Auch für Stephan Seidenschnur, als Abteilungsleiter der BBS für die Deutsche Schuhfachschule zuständig, zeigte sich begeistert angesichts des erneuten Erfolges: „Ich finde es toll, dass sie sich freiwillig gemeldet haben. Das zeigt, wie engagiert unsere Schüler sind. Es macht uns als Schule stolz und motiviert uns in unserer Arbeit.“