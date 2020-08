Die Metropolitan Opera in New York teilt aufgrund der Corona-Pandemie das Schicksal wohl fast aller großen Opern-Häuser weltweit. Sie ist geschlossen. Damit entfallen natürlich auch die Live-Übertragungen ins Pirmasenser Walhalla-Kino. Als Ersatz werden daher unter dem Titel „Met Sommer Opernfestival“ Aufzeichnungen früherer Opern-Aufführungen in der Met gezeigt.

Am Sonntag, 23. August, ab 18.30 Uhr ist dies „La Bohème“ von Giacomo Puccini. Die Aufzeichnung von „La Bohème“ stammt vom 5. April 2008. Dirigent ist Nicola Luisotti, die Inszenierung stammt von Franco Zeffirelli, dem italienischen Regisseur für Film, Theater und Oper. International bekannt wurde Zeffirelli, der am 15. Juni 2019 starb, durch aufwendige Opern-Inszenierungen unter anderem von „Cavalleria Rusticana“ (1982), „La Traviata“ (1982), „Tosca“ (1985) und „Otello (1986) sowie durch seine preisgekrönten Shakespeare-Verfilmungen von „Der Widerspenstigen Zähmung“ (1967), „Romeo und Julia“ (1968) oder „Hamlet“ (1990).

Auf der Bühne zu erleben sind bei dieser Aufführung von „La Bohème“ Angela Gheorghiu als Mimi, Ainhoa Arteta als Musetta, Ramon Vargas als Rudolfo, Ludovic Tézier als Marcello und Quinn Kelsey als Schaunard.

Infos

Die Vorstellung am Sonntag beinhaltet eine Pause nach dem zweiten Akt und hat eine Spieldauer von insgesamt etwa 130 Minuten.