Die Firma PSB Intralogistics will an der Blocksbergstraße erweitern. Ein Bauantrag dazu sei bereits in der Stadtverwaltung eingegangen, berichtete Stadtplaner Carsten Schreiner im Hauptausschuss.

Unter anderem wegen der Erweiterungspläne von PSB wird der Bebauungsplan in diesem Bereich nun geändert. Der bisherige Plan wird um weitere Flächen erweitert. Unter anderem kommen Brachland, das frühere Gelände des Technischen Hilfswerks (THW) sowie die Fläche eines Gartenbaubetriebs dazu. In dem Bebauungsplan werden künftige Lärmemissionen und die Bauhöhen geregelt. Und es müssen Ausgleichsflächen für die Natur geschaffen werden. Der Bebauungsplan wäre eigentlich schon weiter im Planungsstadium. Die Landwirtschaftsvertreter hätten sich jedoch wegen der geplanten Ausgleichsflächen beklagt. Diese würden bestehende Ackerflächen zerschneiden, weshalb neue Flächen gefunden werden mussten, die nun am Imserbühl sowie zwischen Hengsberg und Fehrbach ausgewiesen werden. Was genau PSB als Erweiterung plant, sagte Schreiner im Hauptausschuss nicht.