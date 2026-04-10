PSB investiert weiter in den Pirmasenser Firmensitz. Ein Neubau soll die Lagerkapazität langfristig verdreifachen. Das ist dem Unternehmen mehrere Millionen Euro wert.

Corona-Pandemie, Ukraine- und Iran-Krieg samt damit einhergehenden Energiekrisen: Die vergangenen sechs Jahre waren weit über Pirmasens hinaus herausfordernd – auch für PSB Intralogistics mit Sitz in der Blocksbergstraße. Zwar gehen die globalen Krisen und Probleme unserer Zeit an dem Familienunternehmen nicht spurlos vorüber, von Stillstand kann bei PSB aber keinesfalls die Rede sein. „Wir investieren jedes Jahr etwa vier bis fünf Millionen Euro“, berichtet Geschäftsführer Werner Klein.

Das Unternehmen hat inzwischen stolze 139 Jahre auf dem Buckel. Seit der Gründung im Jahr 1887 wird der Betrieb von der Familie Klein geführt. Was einst als Schlosserei begann, ist heute ein international tätiger Dienstleister für Intralogistik mit rund 550 Mitarbeitern.

25 Meter hohes Lager

Wer am Firmensitz in der Blocksbergstraße vorbeifährt, kann hinter der Zentrale einen hohen Baukran sehen. Der hilft aktuell dabei, die größte Investition in der langen PSB-Geschichte umzusetzen. Dort entsteht eine neue Halle samt 25 Meter hohem Lager. Kostenpunkt: stolze zwölf Millionen Euro.

Konkret handelt es sich bei dem Neubau um ein sogenanntes Materialwirtschaftszentrum. „Damit wollen wir uns auf ein neues Level heben“, kündigt Werner Klein an. In Summe soll sich die Lagerkapazität ungefähr verdreifachen. „Unser bisheriges Lager ist inzwischen 25 Jahre alt. Künftig werden aus 1500 Palettenplätzen 5000, statt 10.000 Behälterplätzen haben wir dann 30.000“, so Klein.

„In Summe ein Zehn-Jahre-Masterplan“

„Eigene Projekte sind immer am schwierigsten“, weiß Sascha Greis, Leiter der Unternehmenskommunikation bei PSB. Man laufe stets Gefahr, nur die Nummer zwei in der Prioritätenliste zu sein. „Wenn der Kunde anruft, geht der natürlich vor.“ Allein deshalb wurden die Pläne für den Neubau nicht übers Knie gebrochen. „In Summe ist das ein Zehn-Jahre-Masterplan“, sagt Werner Klein.

Bevor auch nur ein einziger Bagger rollen konnte, musste erst einmal das etwa 8000 Quadratmeter große Erweiterungsgelände erschlossen werden. Hunderte Lkw-Ladungen mit Aushub wurden dort abgeladen, um Höhenunterschiede auszugleichen. Aus Naturschutzgründen musste ein Teich umziehen. All das kostete Geld und vor allem Zeit. Gerade in puncto Zeit verläuft laut Geschäftsführer Klein aktuell alles nach Plan. „In den kommenden zwei Monaten wird hoffentlich das Gebäude dicht, dann geht es innen weiter“, kündigt er an. Im Mai 2027 will PSB damit beginnen, das neue System hochzufahren.

Klein betont, dass es bei dem Projekt nicht nur um den Bau geht: „Da steckt ein ganzer Digitalisierungsprozess dahinter, den man von außen gar nicht sieht.“ Bei der Ablösung des alten Systems durch das neue strebt der Geschäftsführer einen fließenden Übergang an, um alles an die neuen Prozesse anzupassen. Diese Übergangszeit schätzt er auf etwa drei bis sechs Monate. „Das dauert etwas länger und ist etwas teurer, aber langfristig die bessere Lösung“, sagt Klein. Die „Leidtragenden“ seien seine Mitarbeiter, ergänzt der PSB-Chef schmunzelnd: „Sie müssen dann leider vorübergehend mit zwei Systemen gleichzeitig arbeiten.“

Schneller und wirtschaftlicher

Das neue Materialwirtschaftszentrum soll die ganze Produktionsversorgung bei PSB umstrukturieren und effizienter machen. „Wir sind ein Unternehmen, das etwas zusammenbaut. Das soll in Zukunft noch deutlich schneller und wirtschaftlicher funktionieren“, fasst Werner Klein zusammen. Zudem sei der Neubau natürlich ein Referenzprojekt. „Wir haben viele Kunden, die dieselben Themen betreffen“, sagt Klein.

Trotz der aktuell unsicheren Weltlage ist Klein optimistisch, die geplanten Kosten von zwölf Millionen Euro einhalten zu können. „80 Prozent der Gewerke haben wir schon vergeben, da sind wir auf der sicheren Seite. Beim Rest müssen wir abwarten“, berichtet er.