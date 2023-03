PSB-Intralogistics entwickelt Systeme für den Materialfluss und die Lagerung innerhalb von Unternehmen in Produktion und Vertrieb. Etwa 30 Projekte bearbeitet die Firma im Jahr, sagt Geschäftsführer Werner Klein. 520 Mitarbeiter – darunter 40 Azubis und Studenten – arbeiten im Stammhaus in der Blocksbergstraße und auswärts auf den Baustellen. 2022 machte das Pirmasenser Unternehmen einen Umsatz von 75 Millionen Euro und investierte etwa 3,2 Millionen Euro in Pirmasens. In den Jahren zuvor seien es immer um die vier Millionen gewesen. Dabei gehe es um Sachinvestitionen, den größten Block stellten aber Investitionen in die Mitarbeiter dar. Das Gelände in der Pirmasenser Blocksbergstraße umfasst 85.000 Quadratmeter, zwischen 2015 und 2020 seien 38.000 Quadratmeter dazugekommen. Produziert werde auf 28.000 Quadratmetern. Das Unternehmen geht zurück auf Franz Klein, der 1887 eine Schlosserei gegründet hatte. Werner Klein führt die Firma in vierter Generation.