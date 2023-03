Die Firma PSB Intralogistics baut eine neue Halle auf ihrem Gelände und will dafür einige Millionen Euro in die Hand nehmen. In fünf Jahren könnte der Neubau stehen. Es ist nicht die einzige Herausforderung, der sich die Pirmasenser Firma stellt.

Gerade wird das Baufeld vorbereitet und das Projekt geplant. „In den nächsten fünf Jahren werden wir das fertigstellen müssen“, sagt Geschäftsführer Werner Klein. Der Neubau soll die anderen Hallen entlasten, „denn wir stoßen an Kapazitätsgrenzen“, so Firmensprecher Sascha Greis. Südlich der bisherigen Hallen komme das neue Gebäude hinzu, in dem die eigene Intralogistik mit Hochregallagern modernisiert werden soll. Dafür musste zunächst der Höhenunterschied ausgeglichen werden, der von einem Ende des Geländes bis zum anderen etwa 15 Meter betrage. Im vergangenen Jahr wurden auf dem Areal 400 Lkw-Ladungen Aushub verteilt, der an einer anderen Baustelle in Pirmasens angefallen war. Mit großen Walzen wurde der Boden verdichtet. „Da hat das ganze Gebäude gebebt“, erzählt Klein.

Reichardt-Gelände war „Glücksfall“

Gemeinsam mit der Stadt habe PSB als ökologische Ausgleichsmaßnahme Biotope und bepflanzte Bereiche verlegt, berichtet der Geschäftsführer. „Wir sind noch an der Konzeption“, doch klar sei, dass sich die Investitionssumme von vier Millionen Euro, die PSB in der jüngsten Zeit jährlich ins Unternehmen steckte, sich mit der neuen Halle wohl verdopple.

Dass das Unternehmen 2020 das gegenüberliegende Gelände der ehemaligen Stanzmesserfabrik Reichardt aufkaufen konnte, sei für PSB „ein Glücksfall“ gewesen, sagt Klein. Zwar seien die Hallen mit vier Metern Höhe zu niedrig für Hochregallager, doch beispielsweise die Shuttle-Geräte, mit denen Kartons in einer Anlage transportiert werden, würde nun dort gebaut. So werden wiederum andere Produktionsstätten entlastet. Allerdings sei außer dem Betongerüst von den ursprünglichen Gebäuden auf der anderen Straßenseite nichts übrig, sagt Klein. Sie wurden komplett energetisch saniert. Der Stromverbrauch, den die dortige Produktionsstätte nun hat, sei vergleichbar mit sieben oder acht Einfamilienhäusern, sagt Klein.

Dauernd wird umgebaut

Der Wandel sei zentrales Thema bei dem Pirmasenser Unternehmen, berichtet Greis. Ständig werde umgebaut, Maschinen und Geräte würden ersetzt, Abteilungen auf dem Gelände verlegt. Ziel sei immer, effizienter zu werden – auch energietechnisch. Es genüge nicht, die eigenen Produkte weiterzuentwickeln, auch die Firma selbst müsse ständig optimiert werden, um bestehen zu können. „Das ist die Chance, die man als Mittelständler hat.“

Wegen der energetischen Sanierung könne die Halle, die Kleins Großvater vor 60 Jahren gebaut hat, heute noch vollständig genutzt werden, erzählt der Geschäftsführer. 60 Prozent des verbrauchten Stroms produziert die Firma selbst mit Solaranlagen auf mehreren Hallen und einem Blockheizkraftwerk, das als Nebenprodukt Strom herstellt. Dennoch seien die Preissteigerungen hart, und ohne die Preisbremsen bei Strom und Gas „wäre das eine Katastrophe“, sagt Klein. „Dabei sind wir kein energieintensives Unternehmen.“

Innovation als Nische

Früher sei Energie ein untergeordnetes Thema gewesen, doch mit dem Klimawandel und spätestens seit den aktuellen Krisen werde stromsparende Effizienz auch für die Kunden von PSB wichtig. Entsprechend entwickle das Unternehmen seine Produkte weiter: Die sollen nicht nur durch clevere Konstruktion Energie sparen, sondern sie auch zurückspeisen, damit möglichst wenig als Wärme verloren geht. So verbrauche ein Regalbediengerät, das Kisten im Lager nach vorne und hinten verschiebt, etwa so viel Strom wie ein Föhn, sagt Greis. In der Innovation sehe die Pirmasenser Firma ihre Nische, sagt Greis. „Wir sind kein Marktführer beim Preis, aber wir sind Innovationsmarktführer.“

Eine Anlage, die PSB baut und auf seine Kunden zuschneidet, könne eine Million Euro kosten oder 40 Millionen, erzählt der Geschäftsführer. Je nach Anforderungen werden die Systeme angepasst und neu entwickelt. Europa sei klar der Zielmarkt.

Ringen um Nachwuchs

Das Unternehmen beschäftigt 520 Mitarbeiter, darunter 40 Auszubildende und Studenten. Grob die Hälfte der Beschäftigten sind Techniker und Ingenieure, die anderen kümmern sich um Fertigung und Montage der Produkte, sagt Klein. Die Herausforderung sei es, die Zahl zu halten. „Ich würde auch 570 einstellen, wenn ich sie bekommen würde“, stellt der Geschäftsführer fest. Doch wie viele Firmen kämpft PSB mit dem Fachkräftemangel. Gesucht werden sowohl ausgebildete Mitarbeiter als auch Azubis. „Wir kriegen nicht genug“, sagt Gries. Bewerbungen seien rückläufig. Dabei biete das Unternehmen spannende Berufe für Technikbegeisterte.

Neben dem demografischen Wandel habe die Generation Z teilweise Ansprüche, die das Unternehmen nicht erfüllen könne. So sei die Reisebereitschaft zurückgegangen. Einige Monate auf einer Baustelle in Spanien und Großbritannien zu verbringen, lehnten junge Leute ab, erzählt der Sprecher. „Und Homeoffice hat für uns nur bedingt Nutzen.“ Das Interesse an fremden Ländern und Kulturen sei zurückgegangen. Die Firma versuche, den Mitarbeitern immer mal wieder zehn Tage in der Heimat zu ermöglichen. Laut Greis investiert PSB einen siebenstelligen Betrag in die Ausbildung und die Akquise von Azubis. Sie werden betreut von zwei Vollzeitbeschäftigten.

Die aktuellen Lieferengpässe, etwa bei Computerchips, stellen PSB laut Klein vor Probleme bei der fristgerechten Einhaltung von Verträgen. Zudem seien die Projekte der Firma eng verzahnt. Hakt es an einer Stelle, wirkt sich das auf andere Bereiche aus. Deshalb gebe es inzwischen eine „Taskforce, die sich mit der Verfügbarkeit von Teilen simulativ beschäftigt“, erzählt Klein.