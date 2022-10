Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit – heißt es in einem Spruch. Für eine Zeitung bedeutet das, mehr als nur bedrucktes Papier zu sein. Die „Pirmasenser Rundschau“ startet daher im Jubiläumsjahr ein neues Produkt.

Wollten Sie schon immer mal wissen, warum so manche Themen nicht in der Zeitung auftauchen, wie eine Redaktion arbeitet und wie all die Nachrichten aus Pirmasens und der Südwestpfalz bei der RHEINPFALZ verarbeitet werden? Dann empfehle ich Ihnen den neuen Newsletter. Als erste Lokalredaktion der RHEINPFALZ bietet die „Pirmasenser Rundschau“ diesen kostenlosen und zusätzlichen Service mit dem Namen „PS Exklusiv“ an. Der Name ist dabei Programm: „PS Exklusiv“ versorgt Sie nicht nur mit Geschichten rund um die Redaktion, sondern vor allem mit ausgewählten Nachrichten und Hintergründen. Sie werden von mir, Andreas Ganter, und meinem Stellvertreter in der Leitung der Pirmasenser Lokalredaktion, Andreas Danner, aus erster Hand informiert. Mal augenzwinkernd, mal ironisch oder knallhart kommentiert, aber immer exklusiv: aus Pirmasens für Pirmasens und die Südwestpfalz.

Wir wollen Ihnen mit dem Angebot einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Aber zugleich haben wir den Anspruch, Ihnen etwas zu bieten, was Sie sonst in dieser Form nicht erhalten. Seien es exklusive Tipps für Konzerte und Kulturveranstaltungen oder ein Hintergrund zum FKP. Jeden Donnerstag verschicken wir den Newsletter. Hin und wieder werden wir über diesen Weg auch Freikarten und ähnliches verlosen.

Seit 75 Jahren hat die RHEINPFALZ in Pirmasens eine Lokalredaktion. Das feiern wir in diesem Jahr. Aber es ist kein Grund für die Redaktion, sich entspannt zurückzulehnen. Ganz im Gegenteil. Die Ansprüche an Journalisten sind im digitalen Zeitalter sicher nicht geringer geworden als in früheren Jahren. Die „Pirmasenser Rundschau“ informiert daher auf rheinpfalz.de und auf der eigenen Facebook-Seite so schnell und präzise wie möglich über Nachrichten aus der Südwestpfalz: in Texten, Fotos und Videos. Ergänzt wird das ab kommendem Donnerstag durch den Newsletter. Seien Sie unter den ersten Abonnenten. Ich verspreche Ihnen, dass wir unser Bestmögliches geben, um als RHEINPFALZ-Redaktion mehr als nur eine gedruckte Zeitung zu sein.

Zum Newsletter

Wer den kostenlosen Newsletter „PS Exklusiv“ abonnieren will, kann das unter rheinpfalz.de/ps-exklusiv tun.

Andreas Ganter ist erreichbar per Mail an andreas.ganter@rheinpfalz.de