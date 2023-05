Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei frühere Kassierer der heutigen VR-Bank Südwestpfalz sollen zwischen 2002 und 2018 in Pirmasens rund 1,1 Millionen Euro veruntreut haben: Wie ihnen das gelungen sein soll und wo sich das Geld befindet, blieb beim Prozessauftakt am Donnerstag am Amtsgericht ein Rätsel.

In der mehr als sechsstündigen Verhandlung zum Prozessauftakt blieb Vieles im Dunkeln – etwa wie genau es die beiden Kassierer geschafft haben sollen, Kollegen und Vorgesetzte über viele