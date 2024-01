Versuchter Totschlag. Das klingt nach brutaler Gewalt und hoher krimineller Energie. Doch nichts davon trifft zu beim Pirmasenser Fenstersturz. Zwei beste Freundinnen, beide psychisch labil, feiern Party mit zwei jungen Männern. Sie trinken, streiten, am Ende fällt die Jüngere über sechs Meter in die Tiefe und bleibt wie durch ein Wunder nahezu unverletzt. Weil die 18-Jährige nicht einfach so aus dem Fenster gestürzt ist, verhandelt die zweite Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken seit Dienstag gegen eine 20-jährige Frau aus Pirmasens. Mehr zum Thema lesen Sie hier