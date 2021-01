Am Donnerstag verhandelt das Landgericht Bad Kreuznach über einen Pirmasenser. Der Soldat soll eine Kameradin aus Zweibrücken vergewaltigt haben. Heraus kam die Tat, weil die Frau eine weiteren sexuellen Übergriff durch Kameraden angezeigt hatte. Beide Fälle sollen sich im Jahr 2018 ereignet haben und werden von den beiden Fallschirmjägern bestritten. Der zweite in Bad Kreuznach Angeklagte muss sich demnächst auch in Zweibrücken vor dem Landgericht verantworten.

