Sie soll mit Drogen gehandelt haben, diese auch an Minderjährige weitergegeben haben. Aus diesem Grund steht eine 37-Jährige derzeit vor Gericht. Bei den Taten soll auch der Sohn der Angeklagten eine Rolle gespielt haben.

Die Polizei hatte vor rund einem Jahr im Schlafzimmer der Frau knapp 17 Gramm Haschisch sichergestellt, im Wohnzimmerschrank 134 einzeln verpackte Tabletten und in der Gefriertruhe fast 147 Gramm Amphetaminpaste. Die 37-Jährige muss sich wegen Drogenhandels vor dem Schöffengericht verantworten.

In der Verhandlung am Dienstag trat eine 15-Jährige als Zeugin auf, die einige Monate bei der Frau gewohnt hatte. Sie erzählte, dass täglich Leute zu Besuch in die Wohnung der Angeklagten gekommen seien und dort auch Drogen konsumiert wurden. Die 15-Jährige habe selbst Joints gebaut und geraucht. Woher die Drogen kamen, das wisse sie nicht. Allerdings betonte sie, dass immer wieder Leute Drogen bei der 37-Jährigen und deren Sohn gekauft hätten. Bevor es zur Übergabe kam, habe sie meist den Raum verlassen oder sei hinausgeschickt worden, damit sie es nicht mitbekomme, erzählte die Zeugin. Der damals 16 Jahre alte Sohn habe Joints gedreht, die „gingen dann rum“. Er habe die Drogen auch in Krepptütchen abgepackt.

Sohn als Laufbursche

Ein früherer Lebensgefährte der Angeklagten gab an, dass auch Minderjährige in der Wohnung der Frau an Joints gezogen hätten. Leute hätten Drogen bei ihr gekauft. Dass sie auch Tabletten verkauft hat, habe er allerdings nicht mitbekommen. Das eingenommene Geld habe sie für Drogen-Nachschub oder Tattoos benutzt. Ein damals Minderjähriger stritt hingegen ab, dass ihm Joints angeboten wurden. Er will auch nicht mitbekommen haben, dass dort Drogen konsumiert oder verkauft wurden, wie er vor Gericht schilderte.

Eine Polizeibeamtin berichtete, dass bei mehreren Hausdurchsuchungen immer wieder Drogen bei der Angeklagten gefunden worden seien. Aus Überwachungsmaßnahmen habe sich ergeben, dass die Angeklagte und deren minderjähriger Sohn die treibende Kraft bei den Verkäufen gewesen seien – der Sohn sei Laufbursche gewesen. Telefongespräche seien an ihn weitergereicht worden, oder er sei geschickt worden, um etwas abzuholen. Die Beamtin bezeichnete es als „Familienunternehmen“.

Info

Die Verhandlung wird am 5. Februar fortgesetzt.