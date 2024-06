Am Anfang standen ein Lackschaden und ein abgefahrener Außenspiegel. Dann eskalierte die Situation. Die Polizei zückt einen Taser, ein Mann wird fixiert und sein Vater verklagt jetzt das Land Rheinland-Pfalz. Sein Vorwurf: Die Polizeigewalt ihm gegenüber sei nicht gerechtfertigt gewesen.

Schon zu Beginn der Verhandlung macht der Richter am Zweibrücker Landgericht am Donnerstag deutlich, dass bei der Klage zwei gänzlich unterschiedliche Sichtweisen aufeinandertreffen. So viel