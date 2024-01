Vor der sechsten Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken sitzt seit Freitag ein 26-jährige Pirmasenser wegen schweren Raubes und Diebstahls auf der Anklagebank. Einige seiner mutmaßlichen Mittäter sind noch auf der Flucht.

Laut Oberstaatsanwältin Kristine Goldmann soll der Angeklagte an einem Juliabend vergangenes Jahr in der Luisenstraße mit vier weiteren Komplizen einen jungen Mann geschlagen, bedroht und anschließend ausgeraubt haben. Das Quintett soll „entsprechend eines gemeinsam gefassten Tatplans gemeinschaftlich handelnd“ den auf dem Parkplatz neben seinem Auto stehenden jungen Mann „körperlich angegriffen“ haben, so die Anklägerin. Einer aus dem Quintett, ein namentlich bekannter mutmaßlicher Mittäter, soll dem mutmaßlichen Opfer mit einem machete-ähnlichen Gegenstand mit einer rund 50 Zentimeter langen Klinge auf den Hinterkopf geschlagen haben. Danach habe dieser aus einer Tasche eine schwarze Pistole gezogen, den Überfallenen aufgefordert, stehen zu bleiben und alles herauszugeben. Die Angreifer hätten weiter auf den Kopf, die Arme und den Oberkörper des Geschädigten eingeschlagen. Einer von ihnen habe den Geldbeutel aus der hinteren Hosentasche des mutmaßlichen Opfers gezogen und dessen Handy aus seinem Auto entwendet. Mit 200 Euro Beute und dem Handy sei das Quintett geflüchtet. Der Geschädigte erlitt eine Kopfplatzwunde, die genäht werden musste, und Stichverletzungen an der Nase und am linken Daumen.

Während der zweite mutmaßliche Täter der Oberstaatsanwältin namentlich bekannt ist, sind die übrigen drei Männer auf der Flucht. Ein Tag nach dem Tatabend soll der Angeklagte laut Anklage gemeinsam mit einem Komplizen im Zweibrücker Outlet drei hochwertige Sporthosen für 200 Euro geklaut haben. Mit dem Verlesen der Anklageschrift war bereits der erste Verhandlungstag beendet. Der Prozess wird fortgesetzt.