Mit weit über 100 Stundenkilometern war ein Porschefahrer im Juli in der Innenstadt von Pirmasens unterwegs. Er lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die konnte ihn nicht stoppen. Allerdings baute der betrunkene Mann einen Unfall und demolierte dabei etliche andere Fahrzeuge. Am Dienstag musste sich der 47-Jährige nun vor dem Amtsgericht Pirmasens verantworten. Der Angeklagte gab zu Protokoll, kaum noch Erinnerungen an den Tag zu haben. Gutachten sollen nun klären, ob er zur Tatzeit überhaupt schuldfähig war.