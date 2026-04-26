Pirmasens Prozess: Mehrfach verfassungswidrige Propaganda verbreitet

Das Zweibrücker Landgericht.
Das Zweibrücker Landgericht.

Ein toter Terrorist, die NSDAP und Angela Merkel: Das sind die Zutaten für einen außergewöhnlichen Prozess, der am Dienstag startet.

Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hat einen Pirmasenser im Visier. Sie wirft dem Mann vor, Propagandamittel verfassungswidriger Organisationen verbreitet zu haben. Konkret legt sie dem Angeklagten laut einer Mitteilung des Zweibrücker Landgerichts zur Last, dass er nach dem Tod eines Kommandeurs der terroristischen Vereinigung im Ausland Hizb Allah auf seinem Account einen Beitrag geteilt haben soll, indem sich diese Vereinigung in der islamischen Welt als Beschützer der Palästinenser präsentiert. Zu einer anderen Gelegenheit soll er einen weiteren Beitrag der Hizb Allah repostet haben.

Schließlich soll der Angeklagte eine Bildcollage gepostet haben, auf der die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin neben dem Anführer der NSDAP in gleicher Haltung dargestellt wird, und diesen kommentiert haben.

Das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger und terroristischer Organisationen wird in Deutschland als Straftat mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet.

Der Prozess beginnt am Dienstag um 9 Uhr am Zweibrücker Landgericht. Es sind drei weitere Termine angesetzt.

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