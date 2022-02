Weil sie ihren ehemaligen Freund bei der Polizei falsch verdächtigt haben soll, musste sich eine 27-jährige Frau am Mittwoch vor dem Amtsgericht Pirmasens verantworten. Die Frau bestritt allerdings vehement, eine Straftat vorgetäuscht zu haben.

Die Anklage warf der 27-Jährigen vor, am 6. August vergangenen Jahres gegenüber der Polizei wahrheitswidrig behauptet zu haben, ihr „Ex“ habe die gemeinsame Wohnung verwüstet, die Schlafzimmertür eingetreten und sie an den Haaren gezogen. Gegen besagten Mann sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine polizeiliche Gewaltschutzverfügung ausgesprochen worden. Laut Anklage soll die Frau in Wahrheit die Wohnung selbst verwüstet haben. Bei der Schlafzimmertür soll es sich um einen Altschaden gehandelt haben und sie sei nicht an den Haaren gezogen worden.

„Ich habe nichts vorgetäuscht“, betonte die Angeklagte. Vielmehr habe ihr ehemaliger Freund Zeugen bedroht, damit die in seinem Sinn aussagen. Schäden habe es öfter in der Wohnung gegeben. Aber das seien andere gewesen, sagte sie. Am Tattag hätten sie sich getrennt. Sie habe ihre Sachen gepackt, um die Wohnung zu verlassen. Die Schlafzimmertür habe sie geschlossen. Da habe ihr Ex gegen die Tür getreten, damit diese wieder aufgeht.

Der Staatsanwalt wies darauf hin, dass man nun eigentlich viele Zeugen laden müsste, deren Aussagen weitere Verfahren auslösen könnten. Man könne das Verfahren aber auch beenden. Sie sei nicht vorbestraft und die im Strafbefehl ausgesprochene Strafe sei unverhältnismäßig hoch. Bei einer Einstellung des Verfahrens gegen Auflage käme sie erheblich besser weg.

Die Frau betonte, dass sie sich keiner Schuld bewusst sei und finanziell in beengten Verhältnissen lebe. Nach einigem Hin und Her, stimmte sie dem Vorschlag schließlich zu. Das Amtsgericht stellte das Strafverfahren gegen die Angeklagte vorläufig ein. Wenn sie 250 Euro an den Pfälzischen Verein für soziale Rechtspflege bezahlt hat, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Andernfalls gibt es eine neue Verhandlung.