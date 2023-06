Eine Taufe der anderen Art versprechen drei Pirmasenser Kirchengemeinden am kommenden Samstag. Am Johannestag sollen bei einem Picknick-Gottesdienst im Strecktal mehr als zehn Kinder getauft werden. Allerdings nicht im Weiher, sondern mit Wasser, das mitgebracht wird und gerne auch aus dem Jordan oder Lourdes importiert werden kann.

Am Johannistag veranstalten die Paulus-, Johannes- und Lutherkirche eine gemeinsame Taufe im Strecktal am Weiher. Eine solche Aktion passiert aber nicht nur in Pirmasens, sondern deutschlandweit, weil die Evangelische Kirche das Wochenende rund um den Johannestag als Taufwochenende ausgerufen hat. Dabei handele es sich um eine Taufe, die bei Katholiken, Protestanten und Orthodoxen gleichermaßen anerkannt sei, erklärt Wolfdietrich Rasp, Pfarrer der Lutherkirchengemeinde. Zehn Täuflinge seien bis jetzt angemeldet, die wenigsten davon seien aber Babys.

„Wir haben alle Familien mit Kindern ganz mutig angeschrieben, die bei uns in der Datei als nicht getauft resultieren“, erzählt der Pfarrer. Über 300 Anschreiben seien in den drei Gemeinden rausgegangen, um Kinder von Null bis zehn Jahre zu erreichen. „Als Pfarrer bin ich davon überzeugt, dass getaufte Kinder besser leben können“, unterstreicht Rasp, dem es deswegen wichtig ist, den Familien Gottes Segen anzubieten. Viele hätten auf die Briefe reagiert, erzählt Rasp. Auch Kinder im Grundschulalter, die am Übergang zur weiterführenden Schule stünden, seien angemeldet worden. Das freut ihn als Pfarrer, weil er die Taufe als guten Start ins Leben sehe.

Acht bis zehn Familien aus der Lutherkirchengemeinde hätten sich zu privaten Taufen entschieden, weitere drei Familien hätten sich für den Picknickgottesdienst entschieden. Flüchtlinge oder Asylanten seien diesmal nicht mit von der Partie. Syrer würden sich selten zum Christentum bekehren und Iraner und Afghanen kämen kaum noch nach Pirmasens. Da sei die Politik der Stadt nach dem Motto „Wir nehmen niemand auf“ erfolgreich gewesen, bedauert Rasp.

Predigt über Gummibärchen

Getauft werde am Johannestag dort, wo der Bach im Strecktalpark zum Weiher wird. Zwischen Blumen Jung und Biergarten werde ein Altar in Form eines großen Kreuzes aufgebaut werden und an drei Enden getauft, beschreibt Pfarrer Wolfdietrich Rasp die Tauf-Szenerie im Strecktal. Dort gebe es ab 15 Uhr eine gemeinsame Liturgie, eine kleine Predigt über Gummibärchen, die gemeinsam von Vikar Ulrich Hofeditz (Johanneskirche), von Pfarrerin Janina Tamm (Pauluskirchengemeinde) und von Pfarrer Wolfdietrich Rasp von der Lutherkirche gehalten werden wird. Gummibärchen seien bunt und genau um diese Gummibärchenfarben ginge es, verrät Rasp vorab. Buntheit und Vielfalt im Glauben sei das große Thema.

Aber untergetaucht wie bei Johannes dem Täufer werde trotz Johannestag nicht, betont Rasp – auch wenn innerhalb der drei Gemeinden darüber kurz nachgedacht worden sei. Die Wasserqualität sei zu schlecht, begründet Rasp die Entscheidung: „Wir wollen ja, dass die Kinder gesund bleiben.“ Davor, dass Thomas Münzer, die Baptisten und auch in freien Kirchen mit Ganzkörpertaufe getauft würde, habe er großen Respekt. Die evangelische Taufe sei eben verkürzt und mit Besprenkeln schon gültig, aber er wisse, dass es in orthodoxen Traditionen die Version mit dem Untertauchen gebe. „Bei einer rumänisch-orthodoxen Taufe in der Lutherkirche haben die Eltern eine Badewanne aus Plastik mitgebracht, um ihr Kind mit einer Ganzkörpertaufe untertauchen zu lassen“, erzählt er. Ihm als Protestant sei dies aber fremd.

Erst taufen, dann gießen

Außerdem weist Rasp darauf hin, dass am Johannestag die Paten die Aufgabe hätten, das Taufwasser mitzubringen. Ob es sich dabei um Jordanwasser, Wasser aus Lourdes oder Leitungswasser aus Hintertupfing handele, sei ihm egal. Alles sei möglich, betont er. Einmal habe er sogar eine Taufe mit Jordanwasser gehabt. Die Leute hätten das Wasser von dort eingefroren und zur Taufe wieder aufgetaut. Normalerweise würden die protestantischen Täuflinge aber mit ganz normalem Wasser getauft, nicht mit geweihtem Wasser wie bei den Katholiken. Doch weil Wasser ein kostbares Gut sei, würden damit nach der Taufe Bäume und Pflanzen im Park gegossen.

Letztendlich sei bei der Taufe nicht das Wasser wichtig, sondern das, was mit der Taufe ausgedrückt werde. Gemäß einer neuen Formulierung in der Taufliturgie heiße es, dass wenn wir Menschen taufen, wir sie in die Hand Gottes legen und Gott unterstütze die Menschen, anders zu denken: weniger ausschließend, weniger schwarz-weiß, das sei seine große Hoffnung, betont Rasp: „Ich glaube, dass Menschen, die getauft sind, die Chance haben, die Welt anders wahrzunehmen. Als Geschenk Gottes und nicht als Eigentum, das man ausbeuten kann bis zum Letzten.“

Information

Der Taufgottesdienst findet am Samstag, 24. Juni, ab 15 Uhr im Strecktal statt.

Weitere Anmeldungen sind erwünscht. Informationen gibt es bei Pfarrer Wolfdietrich Rasp von der Lutherkirchengemeinde unter der Telefonnummer 0160/93074237.