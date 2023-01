Am Freitagmorgen um 10 Uhr meldeten Zeugen bei der Polizei, dass auf dem Parkplatz am Rodalber Friedhof ein Fahrzeug mit laufendem Motor und offenen Türen stehen würde. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug rückwärts in einen Zaun gefahren und diesen beschädigt hatte. Der Halter und vermutliche Fahrer, ein 60-jähriger Mann, saß im Auto und schlief. Ein Alkoholtest ergab 1,9 Promille. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein, beschlagnahmte den Führerschein und veranlasste eine Blutprobe.