Zum 1. März startet die Sparkasse Südwestpfalz mit der Online-Spendenplattform www.heimat-lieben.de in die dritte Runde. Gemeinnützige Vereine und Organisationen aus der Region sind bis 30. September aufgerufen, sich mit Projekten zu bewerben, für die sie Spendengelder brauchen. Zur Unterstützung der Projekte stellt die Sparkasse eine Gesamtsumme von 100.000 Euro zur Verfügung. Die Vereine und Organisationen müsse sich auf www.heimat-lieben.de registrieren und dort ihre Projekte vorstellen. Jeder kann mitentscheiden, welches Projekt in welcher Höhe gefördert werden soll. Die Sparkasse gibt dazu sogenannte Spendencodes zu bestimmten Anlässen heraus. Auf besagter Seite kann man dann Spendenpunkte an einzelne Projekte verteilen. Für die Verteilung der Spendenpunkte ist keine Registrierung auf der Plattform erforderlich.