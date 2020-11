Das Projekt „Schuhstadt“ in Pirmasens wird nicht verwirklicht. Stattdessen soll es dort nun ein deutlich kleineres „Schuhstadt-Center“ geben. Ursprünglich wollten Projektentwickler auf dem Areal der ehemaligen Kaufhalle und angrenzenden Flächen in der Innenstadt ein großes Fachmarktzentrum verwirklichen. Auf mehreren tausend Quadratmetern sollten Schuhe verkauft werden. Nun ist eine Variante geplant, bei der auf 400 Quadratmetern Schuhe verkauft werden. Außerdem prüft die Wasgau AG, ob sie dort eine größere Bäckerei mit gläsernen Produktion verwirklicht. Im Obergeschoss sollen barrierefreie Wohnungen entstehen. Dafür steht der Caritasverband Speyer als Mieter parat. 6,5 Millionen Euro sollen in das „Schuhstadt-Center“ fließen. Wenn alles glatt läuft, könnten die Bauarbeiten im Frühjahr/Sommer 2021 beginnen.

