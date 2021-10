In Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Pirmasens bietet das Walhalla hochkarätiges Programmkino: Noch bis einschließlich 6. Oktober ist täglich der Film „Die Unbeugsamen“ zu sehen.

Der Film erzählt die Geschichte der Politikerinnen in der Bonner Republik, die sich ihre Beteiligung an demokratischen Entscheidungsprozessen mit harter Pionierarbeit gegen erfolgsverwöhnte Männer erkämpfen mussten. Unerschrocken, ehrgeizig und mit unendlicher Geduld verfolgten die Frauen ihren Weg und trotzen Vorurteilen und sexueller Diskriminierung. In dem Film kommen Politikerinnen von damals zu Wort. Ihre Erinnerungen sind komisch, bitter und absurd zugleich, bisweilen auch erschreckend aktuell. Käthe Strobel, Bundesministerin von 1966 bis 1972, hat schon damals gesagt: „Politik ist eine viel zu ernste Sache, um sie allein den Männern zu überlassen.“ Verflochten mit zum Teil ungesehenen Archiv-Ausschnitten und stimmigen Interviews entpuppt der Film sich als erkenntnisreiches Zeitdokument.

„Bewegende Chronik westdeutscher Politik“

„Dem Journalisten und Dokumentarfilmer Torsten Körner ist eine bewegende Chronik westdeutscher Politik von 1950 bis zur Wiedervereinigung geglückt“, wird Stefanie Rothhaar, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Pirmasens in einer Pressemitteilung zitiert. In Kooperation mit Walhalla-Betreiber Theodor Sieber hat Rothhaar den Streifen nach Pirmasens geholt.

Weitere Infos

Der Film „Die Unbeugsamen“ ist noch bis Mittwoch, 6. Oktober, täglich im Walhalla-Kinocenter, Landauer Straße 17b, zu sehen. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 18 Uhr. Ausnahme: Am Montag, 4. Oktober, läuft „Die Unbeugsamen“ im Rahmen der Reihe „Kino 50 Plus“ bereits um 15.30 Uhr. Tickets gibt es hier.