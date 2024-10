Bei den drei Konzerten von „Fabrik - Musik“ treten im November Máire Ní Chathasaigh und Chris Newman, die Bezirkskantorei und der Jugendchor Unisono sowie die Band Gretchens Pudel auf.

Am Mittwoch, 6. November, präsentiert das mehrfach preisgekrönte Harfen- und Gitarrenduo Máire Ní Chathasaigh und Chris Newman zum Auftakt der 21. Auflage von „Fabrik – Musik“ traditionelle irische Musik, Jazz, Bluegrass und Barockmusik. Die Harfinistin aus dem County Cork in Irland und der Gitarrist aus dem englischen Hertfortshire blicken jeweils auf eine jahrzehntelange Karriere zurück, die sie zu Konzerten auf allen Kontinenten führte und in Dutzende Alben mündete.

Das zweite Konzert am Mittwoch, 13. November, gestaltet die Bezirkskantorei zusammen mit dem Jugendchor Unisono. Das vorwiegend weltliche Programm widmet sich deutschen Volksliedern, für Chor arrangierten Popsongs und Jazz Standards sowie einigen Spirituals.

Zum Abschluss der Reihe tritt am Mittwoch, 27. November, die fünfköpfige Pop-Jazz-Formation Gretchens Pudel mit ihrem Programm „Kein schöner Land“ auf. So heißt auch das zweite Album des Quintetts. Geboten wird einer Ankündigung zufolge „goethliches Elixier des Genusses und der Erinnerung an kindliche Lastenfreiheit“ in Form von „entstaubtem deutschen Liedgut“.

