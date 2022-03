Das Programm des diesjährigen Burg Lemberg Open Air steht fest. Am letzten August- und ersten Septemberwochenende geben sich auf der Burgruine einige Hochkaräter die Ehre.

Den Anfang markiert am 26. August ein Doppelkonzert mit Journeye und Everglow. Für die erstgenannte Tribute-Gruppe haben sich sechs Musiker aus der Frankfurter Region zusammengefunden, die voller Leidenschaft die zeitlose Musik der US-Rocklegende Journey zelebrieren. Die Gruppe Everglow um Sänger Oliver Dums und Leadgitarrist Philipp Graf hat sich wiederum zum Ziel gesetzt, der beste Coldplay-Tribute-Act des Planeten zu sein. Deswegen ist die Band in Sachen authentischem Sound, Look und Originalinstrumente sehr anspruchsvoll und exakt.

Am 27. August spielen zwei Hard-’n’-Heavy-Bands auf. Iron Maidnem aus Ungarn kennt man in der Pirmasenser Region wegen ihrer Konzerte in Rockkneipe Schwemme. Die Band konzentriert sich größtenteils auf die ersten sieben Studioalben des britischen Originals. Slash n’ Roses ist eine Tribute-Band für zwei Gruppen: Slash und Guns n’ Roses. Die acht Musiker stammen aus den Niederlanden.

Die „Musikmönche“ kommen wieder

Teil zwei des Events am 2. September wird von den Music Monks eingeläutet: Bei diesem Konzert erklingen Hits von Seeed und Peter Fox. Die „Musikmönche“, so die Übersetzung, spielten bereits 2016 auf der Burg. Am darauffolgenden Tag, 3. September, präsentiert die Gruppe Alex im Westerland das Beste von den Ärzten und den Toten Hosen. Die Frankfurter Band versteht es, auf lockere und leichte Art die Stimmung zum Kochen zu bringen.

Info

Tickets gibt es ab sofort unter www.pfalzshow.de/shop. Eine telefonische Bestellung ist unter 06346 928320 möglich. Konzertbeginn am ersten Wochenende um 20.30 Uhr, eine Woche später um 21 Uhr. Infos gibt es auch unter www.openair-lemberg.de.