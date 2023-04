Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gute Nachrichten in nicht so guten Zeiten: Profine-Inhaber Peter Mrosik hat nach Verhandlungen mit der Gewerkschaft eine Garantie für den Standort Pirmasens für die nächsten fünf Jahre unterschrieben. Damit verbunden ist die Zusage, in dieser Zeit mindestens 1000 Mitarbeiter zu beschäftigen. Auch mehr Geld soll es geben.

Die Zusagen mögen Peter Mrosik nicht ganz so schwer gefallen sein, da das Geschäft brummt. „Wir haben so viel zu tun wie noch nie in der Geschichte der Profine-Gruppe“, sagte