Die neue Fußgängerbrücke, die die B 10 überquert und den Mitarbeiterparkplatz der Firma Profine mit dem Werksgelände verbindet, wird in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr montiert.

Eine neue Fußgängerbrücke soll es auf jeden Fall geben, teilte am Dienstag Profine-Sprecher Martin Schweppenhäuser mit. Der Bauantrag sei bei der Stadt und dem Landesamt Mobilität eingereicht worden. Nach der Genehmigung werde die Brücke bestellt. Schweppenhäuser rechnet allerdings nicht mehr mit einer Montage in diesem Jahr.

Die Brücke war bei einem Verkehrsunfall derart beschädigt worden, dass sie einzustürzen drohte und deshalb abgerissen werden musste. Am Nachmittag des 29. Juli wollte der Fahrer eines Lastwagens mit Kranaufsatz und Containern nach Angaben der Polizei vom Fehrbach-Kreisel auf die B 10 in Richtung Landau auffahren. Weil er den Aufsatzkran nicht komplett eingefahren hatte, blieb er mit seinem Laster an der Profine-Fußgängerbrücke und anschließend an einem Verkehrsschild hängen und verletzte sich durch den Aufprall schwer.

Der Firmenparkplatz an der B 10 könne nach wie vor von den Profine-Mitarbeitern genutzt werden. Ein Shuttle-Service bringe die Beschäftigten aufs Werksgelände, so Schweppenhäuser. Zusätzlich habe Profine Parkplätze auf dem früheren Helmitin-Gelände angemietet. Grob geschätzt etwa die Hälfte der Mitarbeiter parke jeweils auf diesen Parkplätzen „hüben und drüben“.