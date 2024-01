2023 war für den Fensterprofilhersteller Profine ein relativ schwieriges Jahr. Das sagte Firmenchef Peter Mrosik im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Er kritisierte in harschen Worten die Bundesregierung. Sie hat seiner Überzeugung nach einen gewaltigen Anteil an der ganzen Misere. Mrosik zieht daraus Konsequenzen und kündigte an, Kapazitäten ins Ausland zu verlagern. Profine hat weltweit 3000 Mitarbeiter, davon 1300 am größten Standort in Pirmasens. Das Unternehmen ist Sponsor des Fußballbundesligisten Mainz 05. Mehr zum Thema lesen Sie hier.