Bei einem Betriebsunfall bei der Firma Profine wurde am Mittwoch ein Arbeiter schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, installierte der Mann gegen 15.05 Uhr in einem Korb an einem ausgefahrenen Hubarm in circa sechs Metern Höhe Deckenleuchten. Hierbei sei er aus dem Korb geschleudert worden und abgestürzt. Der Mann wurde von einer Notärztin erstbehandelt und mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Da keine unmittelbare Lebensgefahr bestand, so die Polizei, konnte der mittlerweile eingetroffene Rettungshubschrauber wieder abrücken. Die genaueren Umstände des Unfalls seien Gegenstand der Ermittlungen.