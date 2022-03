Der alte Betriebsratsvorsitzende ist bei Profine am Standort Pirmasens wohl auch der neue Betriebsratsvorsitzende: Markus Lang hat die Wahl klar gewonnen. Von 528 abgegebenen Stimmen konnte die „Offene IGBCE Liste“ 220 Stimmen auf sich vereinigen. Dieser Gruppe gehört Lang an. Sie stellt künftig sieben Betriebsratsmitglieder . Zwei weitere Kisten stellen jeweils vier Mitglieder für den Betriebsrat von Pirmasens’ größtem Arbeitgeber. In den nächsten Tagen treffen sich die 15 Mitglieder zur konstituierenden Sitzung, um den Vorsitzenden des Gremiums zu wählen. Aufgrund der Stimmenverhältnisse ist davon auszugehen, dass Markus Lang erneut zum Vorsitzenden bestimmt wird. Neben seiner liste sind zwei weitere Gruppen zur Wahl angetreten: „Wir für Euch“ konnte 150 Stimmen auf sich vereinigen. „Fair miteinander“ erhielt 138 Stimmen. 20 Stimmen waren ungültig.