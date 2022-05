Die Profine-Gruppe plant einen neuen Produktionsstandort in Serbien. Dieser soll nach Mitteilung des Unternehmens als Drehkreuz für Südosteuropa dienen.

Die Profine-Gruppe hat in Serbien ein 600.000 Quadratmeter großes Grundstück erworben. Das Gelände liegt laut Unternehmen logistisch vorteilhaft zwischen der Hauptstadt Belgrad und Novi Sad, der zweitgrößten Stadt des Landes. Der neue Standort solle schrittweise auf mindestens 50.000 Tonnen Kapazität ausgelegt werden, so der Hersteller von Kunststoffprofilen. Der neue Produktionsstandort der Gruppe soll künftig als Drehkreuz für Südosteuropa dienen. Der Standort werde schrittweise auf mindestens 50.000 Tonnen Kapazität ausgelegt.

Darüber hinaus ist auf einem angrenzenden Gelände eine große Photovoltaik-Anlage geplant, die umweltfreundlichen Strom sowohl für den eigenen Bedarf als auch für interessierte Partner vor Ort liefern kann. Für Peter Mrosik, Geschäftsführender Gesellschafter der Gruppe, dreht es sich bei dem Projekt um ein klares Zeichen für die Kunden und eine strategische Investition.

Dezentrale Produktion spart Transporte ein

Der neue Standort sei ein richtungsweisender Schritt für die Expansion des Unternehmens, so Mrosik. Dezentral zu produzieren bedeute erhöhten Service für unsere Kunden und trage zur Ausrichtung auf mehr Nachhaltigkeit bei. „Wir stellen unsere Profile dort her, wo sie gebraucht werden und sparen damit signifikant Transporte ein. Mit der Photovoltaik-Anlage liefern wir darüber hinaus nachhaltige Energie.“

Die Profine GmbH ist ein weltweit führender Hersteller von Kunststoff-Profilen für Fenster und Türen sowie Anbieter von Sichtschutz-Systemen und PVC-Platten. Die Gruppe liefert ihre Produkte in mehr als 100 Länder, ist mit ihren Marken KBE, Kömmerling und Trocal an 29 Standorten in 23 Ländern vertreten. Profine produziert in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Spanien, Bosnien-Herzegowina, Russland, der Ukraine, den USA und China. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Troisdorf beschäftigt weltweit über 3000 Mitarbeiter.