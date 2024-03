Mehr als zehn Millionen Euro hat Profine in den vergangenen Monaten in den Standort Pirmasens investiert. Über allem steht die Vision, den Fensterprofilhersteller so nachhaltig wie möglich aufzustellen. Konkret hat das Unternehmen seine komplette Staplerflotte auf E-Mobilität umgerüstet. Außerdem entstand in Pirmasens eine weltweit einzigartige Anlage mit deren Hilfe aus alten Fenstern neue Profile hergestellt werden können.

