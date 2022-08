Profine hat Kurzarbeit angemeldet. Für zwei Wochen ruht die Produktion in Pirmasens. Das Unternehmen, das Fenster und Profile herstellt, ist mit 1200 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in Pirmasens. Von der Maßnahme sind 350 Mitarbeiter in Produktion und Logistik betroffen.

Firmenchef Peter Mrosik hat der RHEINPFALZ erklärt, warum dieser Schritt notwendig ist.