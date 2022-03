Auf dem Spendenkonto, das Profine für die Opfer des Ukraine-Kriegs eingerichtet hat, sind mittlerweile mehr als 200.000 Euro eingegangen.

Wie das Unternehmen informiert, kamen zum Sockelbetrag von 150.000 Euro, den die Firma bereitstellte, mittlerweile weitere 64.000 Euro. Das Geld soll für den Kauf dringend benötigter Hilfsgüter verwendet werden, beziehungsweise wurde bereits dafür verwendet. Die Spenden kamen den Angaben zufolge von Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen aus dem Umkreis der Profine-Standorte, aber auch von inländischen und internationalen Kunden sowie Mitarbeitern des Unternehmens. Profine ist mit seinem Werk an der Zweibrücker Straße der größte Arbeitgeber in Pirmasens.

Die einzelnen Geldspenden reichten von 50 Euro bis in den vierstelligen Bereich. Außerdem hätten verschiedene Unternehmen Rabatte beim Kauf von Waren eingeräumt. Eine Firma habe zudem die Tankfüllung für den ersten Transport übernommen. Der erste LKW mit Spendengütern hatte am Freitag das Profine-Werk Berlin verlassen und mittlerweile seine Ziele in der Ukraine erreicht. Profine betreibt in dem Land ein eigenes Werk und beschäftigt dort etwa 85 Mitarbeiter.

Am Standort Pirmasens wurden am Montag weitere Waren auf Paletten verstaut und durch Mitarbeiter verladen, damit ein LKW sie nach Berlin bringen konnte. Dort wird derzeit der nächste Transport vorbereitet. Profine teilt mit, dass weiterhin Geld- und Sachspenden angenommen werden. Die Gelder fließen zu 100 Prozent ihrem Zweck zu, sagt Profine und verweist darauf, dass die Spenden über die Firmen-Stiftung abgewickelt werden. Aktuell seien rund 20 Angestellte sowie mehrere Auszubildende zusätzlich zu ihrer Tagesarbeit in die Spendenaktion eingebunden.