Der Kunststoffprofilhersteller Profine hat seinen Mitarbeitern im März eine Erfolgsbeteiligung für das Jahr 2021 angekündigt. Weil die Höhe der Summe an Krankheitstage gekoppelt ist, lehnt die Gewerkschaft IG BCE sie ab. Angestellte ohne Fehltag erhalten zur Basisprämie von 500 Euro einen Zuschlag von 50 Euro. Wer mehr als 66 Tage krank war, erhält keinen Bonus. Dazwischen gibt es Abstufungen. Das Unternehmen spricht von einer „leistungsgerechten“ Lösung. Die Gewerkschaft nennt sie „ungerecht“ und verweist auf viele Überstunden und den damit einhergehenden Krankenstand. Profine ist der größte Arbeitgeber in Pirmasens und hat in Deutschland Standorte in Berlin und Troisdorf. Auch die dortigen Mitarbeiter sind von der Regelung betroffen. Über die Marke „Kömmerling“ ist Profine der Hauptsponsor des Fußballbundesligisten FSV Mainz 05.