Die Firma Profine hat Anfang September 42 neue Auszubildende am Standort Pirmasens willkommen geheißen. Das Unternehmen, der größte industrielle Arbeitgeber der Stadt, bildet damit insgesamt über 120 junge Menschen dort aus.

Die neuen Azubis verteilen sich auf zwölf verschiedene Berufe, von gewerblichen und kaufmännischen bis hin zu Berufen in der Logistik und IT. Auch duale Studiengänge mit dem Ziel eines Bachelor-Abschlusses sind vertreten. Die meisten neuen Auszubildenden starten im Beruf Kunststoff- und Kautschuktechnologe. Deutschlandweit beginnen in diesem Jahr 61 Berufsanfänger ihre Ausbildung bei Profine. Insgesamt beschäftigt die Gruppe derzeit 170 Auszubildende an ihren deutschen Standorten.

Verteilung

Die 42 neuen Azubis in Pirmasens verteilen sich wie folgt: Duales Studium: 5, Industriekaufleute: 3, Fachinformatiker: 4, Technische Produktdesigner: 2, Elektroniker Betriebstechnik: 4, Industriemechaniker: 4, Werkzeugmechaniker Formtechnik: 3, Fachkraft für Lagerlogistik: 2, Fachlagerist: 2, Kunststoff- und Kautschuktechnologe/-technologin: 13.