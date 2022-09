Nach zwei Wochen Kurzarbeit hat die Firma Profine die Produktion und Logistik wieder hochgefahren. An der Zweibrücker Straße wird seitdem wieder regulär im kontinuierlichen Schichtbetrieb gearbeitet, teilte das Unternehmen mit. Profine sah sich Ende August zu diesem Schritt gezwungen, Unternehmens-Chef Peter Mrosik sprach damals von „abrupten Absatzrückgang“ und „stark sinkenden Auftrgseingängen“. Doch die Lage habe sich gebessert: „Nach der starken Delle hat sich die Nachfrage seitens unserer Kunden wieder verstärkt und die Auftragslage sich deutlich erholt“, erklärt Mrosik. Er geht davon aus, dass diese positive Nachfragesituation bis mindestens zum Jahresende stabil bleiben werde. Daher stehe auch weitere Kurzarbeit in diesem Zeitraum aus jetziger Sicht nicht an.