40 Berufsanfänger haben am 1. September ihre Ausbildung bei der Profine GmbH in Pirmasens begonnen. Das Unternehmen bildet damit seine bis dato höchste Anzahl an Azubis und dualen Studierenden aus, insgesamt 122 junge Menschen alleine am Standort Pirmasens.

Mit 122 jungen Nachwuchskräften verfügt Profine, größter industrieller Arbeitgeber der Stadt, über eine Ausbildungsquote von rund zehn Prozent. Damit verfolge man das Ziel, qualifizierten Nachwuchs nachhaltig aus den eigenen Reihen zu rekrutieren, teile das Unternehmen mit. Die Berufsanfänger verteilen sich auf 14 verschiedene Ausbildungsberufe – von den klassischen gewerblichen und kaufmännischen bis hin zu Berufen in der Logistik und der IT.

Die 40 Neuanfänger in Pirmasens verteilen sich auf die Berufe Beruf Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik (11), Industriekaufleute (3), Fachinformatiker (3), Technische Produktdesigner (2), Elektroniker Betriebstechnik (4), Industriemechaniker (2), Werkzeugmechaniker Formtechnik (2) und Fachkraft für Lagerlogistik (4). Neun junge Menschen beginnen bei Profine zudem ein duales Studium mit dem Ziel des Bachelor-Abschlusses.

Bundesweit beginnen bei dem Unternehmen in diesem Jahr insgesamt 58 Berufsanfängern. Damit beschäftigt die Profine-Gruppe in der Summe gegenwärtig 158 Auszubildende an ihren deutschen Standorten.