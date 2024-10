Die Pirmasenser Profine Group wächst. Bislang war das Unternehmen mit dem Stammsitz an der Zweibrücker Straße vor allem für seine Kunststoff-Fenster und Türprofile bekannt. Vor wenigen Tagen hat die Firma einen niederländischen Betrieb übernommen. Der gilt in der Branche als Spezialist für Aluminiumsysteme und Fassadenlösungen. Das Unternehmen bedient laut einer Mitteilung von Profine Kunden in verschiedenen Ländern, darunter Großbritannien, Kuwait, Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate, Indien, Pakistan, Ägypten und Nigeria.

