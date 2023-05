Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pirmasens führt als landesweites Novum in Personalunion mit dem Grundschul-Sozialarbeiter den Kita-Sozialarbeiter ein. Das ganzheitliche Konzept, mit dem möglichst viele Kinder in die Kita gebracht und deren Übergang und Erfolg an der Grundschule unterstützt werden soll, erweist sich bereits in der Pilotphase als äußerst vorteilhaft.

Kinder und Jugendliche in ihrer schulischen Ausbildung und sozialen Integration nachhaltig fördern: Die Schulsozialarbeit hat sich als Instrument an weiterführenden Schulen längst