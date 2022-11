Nach dem Schock der massiven Gaspreiserhöhung zum 1. Januar wird in Pirmasens auch die Fernwärme teurer. Die Höhe ist allerdings noch offen.

Teurer wird’s auch beim Tierarzt. Dahinter steckt ein neues Gesetz, das die Veterinäre umsetzen müssen. Tierärzte aus Zweibrücken und Umgebung erzählen, was das bedeutet.

In einer bundesweiten Aktion gegen Hass und Hetze im Internet durchsuchten Ermittlungsbehörden am Dienstag auch eine Wohnung in der Südwestpfalz. Ein 51-Jähriger soll Politiker verleumdet haben.

Das neue Bürgergeld sorge für Entbürokratisierung, sagt der Pirmasenser Jobcenter-Chef. Probleme sieht das Sozialamt allerdings durch die Änderungen beim Wohngeld.

Etwas Licht in die dunkle Jahreszeit bringen will die Feuerwehr Bruchmühlbach-Miesau. Sie plant wieder Lichterfahrten durch die Dörfer – mit Schokoladen-Verteilung.

Das Kundencenter der Stadtwerke ist überlastet, Anfragen sollen wenn möglich schriftlich gestellt werden. Denn auch die Hotlines sind dicht.

Was lange währt, wird endlich gut: Der neue Kindergarten in der Zweibrücker Gabelsbergerstraße ist fertig. Die ersten Kinder werden dort eingewöhnt, insgesamt gibt es 80 Plätze.

Der Landkreis veröffentlicht künftig keine Corona-Zahlen mehr. Wer sich dafür interessiert, kann sie dennoch erhalten.

Die Bobenthaler Feuersalamander-Kolonie kann weiter in einem früheren Waldweg leben. Die Verbandsgemeindewerke Dahner Felsenland bohren ihre neue Wasserleitung unter dem Biotop am Ortsrand von Bobenthal durch. Ein Ortstermin mit Naturschützern brachte die Einigung.

Im Windpark Vinningen tut sich was, damit sich künftig wieder alle Räder drehen.